تقرير بريطاني: أميركا لا تملك اي حضور بالعراق رغم انفاقها تريليون دولار

2019/06/16 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأت صحيفة الأوبزرفر البريطانية، الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية لا تملك اي حضور في العراق رغم أنها انفقت أكثر من تريليون دولار.وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “على الرغم من الثمن الذي تجاوز تريليون دولار ليس هناك أدنى حظ أن يريد العراق “المحرر” علاقات […]

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