2019/06/16 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب محافظ البصرة الدكتور ضرغام الأجودي عن استمرار العمل في تدعيم التكسرات الموجودة في أكتاف ناظم السويب.قال الأجودي لمراسل النعيم نيوز: “إن العمل يجري باستمرارية وتواصل بمشاركة مختلف المعدات المطلوبة للعمل , مبينا أن المياه لا زالت تمر من التكسرات بما يقارب 400متر مكعب في الثانية”.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الأجودي” يكشف عن استمرار العمل في تدعيم التكسرات الموجودة في أكتاف ناظم السويب النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الأجودي” يكشف عن استمرار العمل في تدعيم التكسرات الموجودة في أكتاف ناظم السويب) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الأجودي” يكشف عن استمرار العمل في تدعيم التكسرات الموجودة في أكتاف ناظم السويب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).