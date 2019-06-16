عبد المهدي يبحث 3 مسائل هذا الاسبوع مع الكردستاني

2019/06/16 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، يوم امس السبت، انه من المقرر ان يقوم رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي هذا...

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