2019/06/16 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما تطرقت نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” للحديث عن معاناتها مع مرض الصدفية، الذي انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.وخضعت “كيم كارداشيان” للعديد من العلاجات، وتناولت الكثير من الأدوية للحصول على العلاج المناسب، إلَّا أنها لم تجدِ نفعًا على الإطلاق، لذلك قررت اللجوء إلى وسيط طبي للتواصل مع عالم الأرواح للوصول إلى علاج نهائي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيم كارداشيان تلجأ لعالم الأرواح لعلاج مرضها وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيم كارداشيان تلجأ لعالم الأرواح لعلاج مرضها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيم كارداشيان تلجأ لعالم الأرواح لعلاج مرضها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).