2019/06/16 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس بلدية لندن صادق خان مجدداk ووصفه بأنه “كارثة” و”سيزداد سوءا” بعد مقتل ثلاثة أشخاص في المدينة خلال أقل من 20 ساعة.وأعاد ترامب نشر تغريدة للمعلقة اليمينية كاتي هوبكنز التي وصفت لندن بأنها “مدينة الطعن” وقالت “هذه لندستان (التي يرأسها) خان” في عبارة استخدمت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يصف رئيس بلدية لندن بـ”الكارثة” المركز الخبري الوطني.

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