2019/06/16 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بان قوة امنية باشرت بتطهير قرى وبساتين قضاء الطارمية من خلايا داعش النائمة.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة امنية باشرت بتطهير القرى والبساتين التابعة الى قضاء الطارمية وملاحقة بعض الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الارهابي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بتطهير قرى وبساتين الطارمية من الخلايا النائمة داعش وكالة خطوة برس.

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