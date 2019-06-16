التخطيط تعلن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد

2019/06/16 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، عن انخفاض معدل التضخم الشهري (0.6%) وانخفاض السنوي لشهر ايار الماضي (0.8%).وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “الرقم القياسي العام لشهر شباط من العام الحالي 2019 في العراق بلغ (103.8%) اذ انخفض بنسبة (0.6%) بالمقارنة مع

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