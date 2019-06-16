2019/06/16 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأت صحيفة إيرانية، الأحد، أن دائرة النقمة ضد التواجد الأميركي تتسع في العراق، مشيرة إلى أن خطأ ادارة ترامب يكمن في تجاهل واقع رفض العراقيين لهذا التواجد.وقالت صحيفة “جام جم” في تقرير نشرته بعنوان (بيت الزجاج الامريكي في العراق)، إن “انباء مستمرة تتوارد عن حدوث هجمات متفرقة في العراق ضد اماكن استقرار القوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: دائرة النقمة تتسع ضد التواجد الأميركي في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: دائرة النقمة تتسع ضد التواجد الأميركي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).