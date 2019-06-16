ميسي:نحتاج إلى بعض الوقت لتقبل الخسارة

2019/06/16 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسفه وتمسكه بالأمل أيضا، عقب هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الكولومبي 2 ـ 0 فجر الأحد، في بداية مشوار الفريقين ببطولة كوبا أميركا 2019، المقامة حاليا في البرازيل، مؤكدا أن الفريق سيحتاج إلى بعض الوقت ليتقبل هذه الخسارة.وشكلت الهزيمة صدمة قوية لميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والذي يخوض البطولة بأمل التتويج

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