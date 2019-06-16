الانواء الجوية تطمئن المواطنين بخصوص طقس هذا الاسبوع

2019/06/16 | 10:52

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العهد نيوز – بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية، انخفاضاً بدرجات الحرارة في الايام الاربعة المقبلة غير تلك المسجلة بداية الاسبوع.

وذكر بيان للهيأة تلقت "العهد نيوز" نسخة

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