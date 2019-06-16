رجل يركل امرأة اعترضت على كلامه – فيديو

2019/06/16 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتدى رجل على امرأة بالركل عندما حاولت الاعتراض على كلامه بدون تفاهم.

أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في روسيا، الرجل الذي يبدو ناخب ويشرح برنامجه الانتخابي لعدد من المواطنين، وعندما حاولت امرأة الاعتراض على كلامه عندما كانت تقف أمامه قام بركلها في وجهها بقوة، مما تسبب في سقوطها على الأرض بطريقة مروعة، ولم يساعدها أحد أو يدافع عنها وظلوا يستمعون للرجل الذي أكمل حديثه وكأن شيئا لم يكن.

ولم يذكر موقع «لايف ليك»، أي تفاصيل أخرى عن الاعتداء.

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