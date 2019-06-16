2019/06/16 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل شخص يدينه بخمسة ملايين دينار في الناصرية.وقالت الشرطة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مركز شرطة الساهرون احد مراكز شرطة بلدة الجزيرة حقق في دعوى قضائية عن حادث قتل رجل يبلغ 41 عاما، التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ذي قار: لم يستطع إرجاع الدين فقتل صاحبه! وكالة خطوة برس.

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