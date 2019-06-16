راموس يحيي ليلته الاسطورية بغياب اقرب زملائه

2019/06/16 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد حفل زفاف مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، على صديقته مقدمة البرامج بيلا روبيو، غياب عدد من "أصدقاء" قائد منتخب إسبانيا.

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