ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم

2019/06/16 | 10:56

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(المستقلة) … ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح بشكل طفيف، فيما استقرت بالأسواق المحلية، اليوم الأحد (16 حزيران 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120,100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 120.000.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 120.500 دينار.

سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.

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