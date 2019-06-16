2019/06/16 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، عن إنخفاض معدل التضخم الشهري {0.6%} وانخفاض السنوي لشهر ايار الماضي {0.8%}.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته وكالة صدى، ان “الرقم القياسي العام لشهر شباط من العام الحالي 2019 في العراق بلغ {103.8%} اذ انخفض بنسبة {0.6%} بالمقارنة مع شهر نيسان 2019”.وعزا ذلك “إنخفاض قسم الاغذية والمشروبات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التخطيط:انخفاض معدل التضخم الشهري والسنوي في آيار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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