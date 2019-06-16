ميسي: من الصعب أن نتقبل الهزيمة أمام كولومبيا

2019/06/16 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة ،الاحد، عن استيائه من هزيمة منتخب بلاده أمام كولومبيا، بنتيجة (2-0)، في الانطلاقة الأولى للفريقين ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) والتي تقام حاليًا في البرازيل.وذكر ميسي، في تصريحات نشرتها صحيفة “أولي” الأرجنتينية: “هزيمة لم نكن نتوقعها، وسيكون من الصعب جدًا تقبلها، […]

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