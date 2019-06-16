2019/06/16 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة ..
أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة ،الاحد، عن استيائه من هزيمة منتخب بلاده أمام كولومبيا، بنتيجة (2-0)، في الانطلاقة الأولى للفريقين ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) والتي تقام حاليًا في البرازيل.
وذكر ميسي، في تصريحات نشرتها صحيفة “أولي” الأرجنتينية: “هزيمة لم نكن نتوقعها، وسيكون من الصعب جدًا تقبلها، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي: من الصعب أن نتقبل الهزيمة أمام كولومبيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة ،الاحد، عن استيائه من هزيمة منتخب بلاده أمام كولومبيا، بنتيجة (2-0)، في الانطلاقة الأولى للفريقين ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) والتي تقام حاليًا في البرازيل.
وذكر ميسي، في تصريحات نشرتها صحيفة “أولي” الأرجنتينية: “هزيمة لم نكن نتوقعها، وسيكون من الصعب جدًا تقبلها، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي: من الصعب أن نتقبل الهزيمة أمام كولومبيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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