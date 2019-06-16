2019/06/16 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن المملكة “لا تريد حربا في المنطقة”، لكنها “لن تتردد” في التعامل مع أي تهديد لسيادتها.متهما إيران بمهاجمة ناقلات النفط في بحر عمان.

جاء ذلك ضمن حوار صحفي ينشر الأحد في صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، حسب ما نقلته الصحيفة ورئيس تحريرها غسان شربل، على “تويتر” مساء السبت.

وأكد ابن سلمان أن “المملكة لا تريد حربا في المنطقة”.

واستدرك بالقول: “لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية”.

وقال الأمير إنّ “النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) ضيفا في طهران، وقام في أثناء وجوده بالردّ عمليا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان”.

وأضاف: “النظام الإيراني ووكلاؤه (…) قاموا بأعمال تخريبية لأربع ناقلات بالقرب من ميناء الفجيرة، منها ناقلتان سعوديتان، ما يؤكّد النهج الذي يتّبعه هذا النظام في المنطقة والعالم أجمع”.

وتابع: “ما شهدناه من أحداث أخيرة في المنطقة، بما فيها استهداف المضخّات التابعة لشركة “أرامكو” من قبل مليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، يؤكّد أهمية مطالبنا للمجتمع الدولي باتّخاذ موقف حازم أمام نظام توسّعي يدعم الإرهاب، وينشر القتل والدمار على مرّ العقود الماضية، ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع”.

ورأى أنّ “الخيار واضح أمام إيران.



هل تريد أن تكون دولة طبيعية لها دور بنّاء في المجتمع الدولي، أم تريد أن تبقى دولة مارقة؟ نحن نأمل في أن يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية، وأن يتوقف عن نهجه العدائي”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

21

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابن سلمان: إيران هاجمت ناقلات النفط وسنرد على أي تهديد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابن سلمان: إيران هاجمت ناقلات النفط وسنرد على أي تهديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).