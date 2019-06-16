خسائر بالمليارات بعد احتراق مخازن للتجار في الموصل

2019/06/16 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد مجموعة من تجار مدينة الموصل، اليوم الأحد، أنهم تعرضوا لخسائر فادحة نتيجة اندلاع النيران في مخازنهم.

وقال التجار الذين فضلوا عدم ذكر اسائهم في حديث لمراسل “النور نيوز” إن “النيران التي اندلعت في مخازن للمواد الغذائية والمنظفات ومواد التجميل والورق، وهي مخازن تابعة للقطاع الخاص”.

واضافوا ان “الخسائر تجاوزت السبعة مليار دينار عراقي، حيث التهمت النيران المخازن وانتقلت من مخزن إلى آخر مع تأخر وصول فرق الدفاع المدني”.

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