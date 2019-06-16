هيئة المنافذ الحدودية: ضبط مسافر عراقي بحوزته جواز سفر فرنسي مزور قبل سفره إلى لندن

2019/06/16 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن إحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته جواز سفر فرنسي مزور في مطار مطار بغداد الدولي.

وأكد بيان للمنافذ وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “تم ضبط المسافر والذي يحمل الجوازين العراقي والفرنسي يروم السفر الى لندن على متن الخطوط الجوية العراقية”.

وبين انه “وبعد تحليل الجوازات في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات تبين أن الجواز الفرنسي مزور استناداً إلى كتاب إقامة وجواز المطار”.

ولفت الى “إحالة المسافر إلى مركز شرطة مطار بغداد الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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