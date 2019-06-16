2019/06/16 | 11:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خطط مستقبلية حول نشر قوات بحرية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيوخ الأمريكي: واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تأجير ميناء حيفا للصين ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيوخ الأمريكي: واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تأجير ميناء حيفا للصين ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيوخ الأمريكي: واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تأجير ميناء حيفا للصين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).