2019/06/16 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطط مستقبلية حول نشر قوات بحرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيوخ الأمريكي: واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تأجير ميناء حيفا للصين ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيوخ الأمريكي: واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تأجير ميناء حيفا للصين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).