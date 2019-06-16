العشرات في البصرة يطالبون بالاعلان عن اسماء المقبولين بالتعيين

2019/06/16 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من المحاضرين المجانيين والخريجين المتقدمين للتعيين على ملاك تربية البصرة ، للمطالبة بالاعلان عن اسماء المقبولين بالتعيين.وطالب المتظاهرون ، الذين تجمعوا امام مبنى مديرية تربية البصرة ، الحكومة المحلية بالتدخل لحل مشكلتهم بالاعلان عن اسماء المقبولين وفق الاستحقاقات والشروط المطلوبة .

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