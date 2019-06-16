مسرور بارزاني يشرع بمشاورات تشكيل حكومة كوردستان

2019/06/16 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأ رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الكابينة الحكومية في كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، محادثات تشكيل الحكومة باجتماع مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

واجتمع مسرور بارزاني مع الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني ووضع خطة العمل الخاصة ببدء مفاوضات تشكيل الحكومة، وتقرر بدء المحادثات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني أولاً كونه الفائز الأول في انتخابات 30 من أيلول الماضي لبرلمان كوردستان.

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز بأن الاجتماعات ستركز على عرض برنامج عمل حكومة مسرور بارزاني المزمع تشكيلها على تلك الأحزاب، والاستماع إلى برامج عمل الأطراف التي يجتمع معها للتنسيق بينها، مع التأكيد على الإسراع في تقديم أسماء المرشحين للحقائب الوزارية.

ومن المقرر ان يجتمع مسرور بارزاني قريباً مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير والأطراف الأخرى ومع المكونات وكل الجهات التي قررت المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان لتشكيل الكابينة خلال الفترة القانونية المحددة.

يشار الى ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، كلف مسرور بارزاني في 12 من شهر حزيران بتشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

ويقضي القانون بأن ينجز رئيس الوزراء المكلف خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه بعملية تشكيل الحكومة وعرضها على برلمان كوردستان للمصادقة عليها.

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