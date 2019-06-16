2019/06/16 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الهند، الأحد، فرض رسوم إضافية على 28 منتجا أميركيا، ردا على إلغاء واشنطن امتيازات تجارية تفضيلية كانت نيودلهي تستفيد منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تدخل الحرب التجارية بطريقتها.. ورد فوري على واشنطن ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تدخل الحرب التجارية بطريقتها.. ورد فوري على واشنطن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).