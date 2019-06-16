2019/06/16 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "فولجكويه باروخودستفو" عن مصرع شخص آخر جراء حريق اندلع الثلاثاء الماضي على متن ناقلة نفط في ميناء محج قلعة التجاري بداغستان (بحر قزوين) ليصل عدد ضحايا الحادث إلى 4 قتلى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 قتلى حصيلة ضحايا حريق ناقلة النفط في قزوين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 قتلى حصيلة ضحايا حريق ناقلة النفط في قزوين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).