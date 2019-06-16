ضبط موظفين في بلدية البصرة تقاضوا ‏رواتب عمالا وهميين لخمسة أشهر؟

2019/06/16 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ كشفت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة عن توقيف موظفين في بلدية البصرة ‏لقيامهم بتعيين عمال وهميين، لافتة إلى ان المتهمين تقاضوا رواتب عمال غير موجودين لمدة خمسة اشهر.‏وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، تلقت وكالة النبأللأخبار اليوم الاحد، ان "فريقا من محققي هيئة ‏النزاهة/ مديرية تحقيق البصرة وباشراف قاضي التحقيق المختص تمكنوا من ضبط ثمانية ‏متهمين بالجرم المشهود يعملون مسؤولي قواطع بلدية التابعة الى شعبة الخليج العربي في بلدية ‏البصرة".‏

واضاف ان "المتهمين قاموا بتعيين عمال تنظيف وهميين بالاتفاق مع مسؤول الحاسبة ‏بالتلاعب في جهاز البصمة الالكترونية وجرى تسلم رواتبهم من قبل المتهمين لمدة خمسة ‏اشهر".

وتابع البيان ان "المحكمة اتخذت الاجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اقوالهم وفقا ‏لاحكام المادة 315 من قانون العقوبات وكذلك ضبط اجهزة البصمة الالكترونية".‏ انتهى/ ع

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