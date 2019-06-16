المحكمة الاتحادية تجدد دعمها لحرية العمل الصحفي في العراق

2019/06/16 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ جددت المحكمة الاتحادية العليا دعمها لحرية العمل الصحفي في العراق، لافتة إلى سعيها لحماية حرية الرأي وفقاً للدستور.وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا تهنئ الاسرة الصحفية بمناسبة عيد الصحافة العراقية، وتتمنى لها المزيد من التألق والنجاح”.وأضاف المحمود، أن “القضاء […]

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