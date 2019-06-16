بشار رسن يحسم مستقبله مع بيرسبوليس الايراني

2019/06/16 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حسم محترف بيرسبوليس الايراني، العراقي بشار رسن، مصيره مع فريقه، فيما اشار الى انه سيتوجه الى قطر لتلقي العلاج.وقال رسن في تصريح لـ/ المعلومة/ انه “رفضت عرضا احترافيا من الدوري البرتغالي لقناعتي التامة بضرورة الاستقرار حاليا ومن ثم التواجد ضمن دوري اوربي مهم على صعيد القارة العجوز”.واوضح انه “من المؤمل ان اوقع […]

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