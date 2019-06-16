الفرفار العياشي - شفافية الشر!

2019/06/16 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي مقاطعة ثلاث منتوجات كشف الوجه الحقيقي لشركات جشعة , المقاطعة جعلت الشر مرئيا ! ما فعلته مقاطعة لثلاث علامات لشركات تجارية من ارباك للمشهد السياسي لم تستطع انجازه جميع الأحزاب و النقابات التي ترافعت عن التغيير لاكثر من اربعين سنة هو انجاز يستحق التأمل و التفكير في طبيعة الحدث و أبعاده ؟؟ حين كتب الفيسلوف الفرنسي جون بودريار مقاله حول شفافية الشر سنة 1990 اعتبر ان كل المقولات التي بشرت بم......

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