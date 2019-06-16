عبدالامير الركابي - خارج الذات/-التحولّة- والماركسية واليسار الشرق متوسطي/5

2019/06/16 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي مع ان مظاهر العيش خارج الزمن قد وجدت خلال القرنين المنصرمين في كل من مصر وساحل الشام، والجزيرة العربية، وهو ماسنعود للتطرق له لاحقا، الاان ماقد حصل من هذه الطبعة المشوهه في العراق الحديث بالذات، كان الأكثر دلالة وتجسيدا للحالة التي عاش خلالها الشرق المتوسطي ومايزال، خارج ذاته، ومبعدا ومقصيا في الوقت نفسه عن العالم الذي يتشبه به، بالاخص وبالدرجة الأولى، الغربي منه، عدا عن الماضي العائد للثورة الجز......

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