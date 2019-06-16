إيران: العقوبات الأميركية تستهدف أمن واسقرار المنطقة

2019/06/16 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الأحد، أن الحرب الاقتصادية الاميركية بالمنطقة قد وترت الاجواء بالمنطقة.وقال عراقجي خلال لقاء وفد برلماني فرنسي يزور طهران برئاسة رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الفرنسي ماريل دوسارنز، إن “الحرب الاقتصادية الاميركية التي انطلقت ضد الشعب الايراني تستهدف امن واستقرار المنطقة كلها وادت الى […]

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