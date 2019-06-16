English | كوردى

المحمود: المحكمة الاتحادية العليا ترفض المساس بالعمل الصحفي


المحمود: المحكمة الاتحادية العليا ترفض المساس بالعمل الصحفي
2019/06/16 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمود: المحكمة الاتحادية العليا ترفض المساس بالعمل الصحفي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحمود: المحكمة الاتحادية العليا ترفض المساس بالعمل الصحفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا