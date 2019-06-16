2019/06/16 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمعالجة عبوة ناسفة داخل احد المخازن جنوبي بغداد.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “خبراء المتفجرات عالجوا عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة جرف النداف، كانت موضوعة داخل احد المخازن”.واضاف “المعالجة تمت دون اي حادث يذكر”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معالجة عبوة ناسفة داخل مخزن جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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