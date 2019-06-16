2019/06/16 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار / خطوة برس قال اعلام مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأحد إن خبراء مكافحة المتفجرات أزالت 4 عبوات من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي داخل أحد المنازل في الرمادي.وأوضح بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “نداء ورد الى خبراء متفجرات محافظة الانبار يفيد بوجود أجسام غريبه في أحد المنازل في حي الشرطة بمدينة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع 4 عبوات من منزل في الرمادي وكالة خطوة برس.

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