2019/06/16 | 11:13

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عدي عواد : اميركا تضغط على عبد المهدي لتنفيذ مؤامرة ضد الحشد الشعبي

الاحد

16

حزيران

2019 :

11:00 am

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بيّن النائب عن تحالف البناء عدي عواد، ان اميركا تمارس ضغوطا على

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتنفيذ مؤامرة ضد الحشد الشعبي، مضيفاً

ان تركيا تدعم تلك المساعي بهدف حل الحشد وافراغ الساحة.وقال عواد في تصريح متلفز ان السفارة الأميركية تجري اتصالات مع

قيادات بداعش لافتاً الى ان الحشد الشعبي يتعرض لاستهداف سياسي ودولي

كما ان هناك عمل ممنهج لخلق رأي عام ضد الحشد بالمناطق المحررة”.

واضاف ان بعض المناطق تشهد بيعة ثانية لداعش في وقت بدأت فيه اميركا

بالضغط على الحشد بعد سيطرته على الحدود العراقية السورية.

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