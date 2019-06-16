النصر يتحدث عن الاجندات “القذرة” في الموصل

2019/06/16 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ SNG- أكد النائب عن ائتلاف النصر حنين القدو، اليوم الأحد، أن بعض السياسيين يحاولون اعادة أجنداتهم “القذرة” لنينوى ، فيما بين انه لا يوجد أي مشروع حاليا للمصالحة المجتمعية في المحافظة.وقال القدو في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “البرامج المطروحة على محافظة نينوى تعتبر معقدة جدا”، لافتا الى أنه “لا يوجد في ...

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