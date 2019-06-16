2019/06/16 | 11:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #EzidiMic #ايزيدي٢٤_Ezidi24 #ايزيدي_مايك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنامج ” ايزيدي مايك ” الحلقة الخامسة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنامج ” ايزيدي مايك ” الحلقة الخامسة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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