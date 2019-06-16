هل أنت مع أو ضد صفقة القرن

2019/06/16 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت ممن يعارض صفقة القرن وتود إيصال رأيك للعالم ماعليك سوى الانضمام لنا نحن الموقّعين أدناه نعلن: • أن كامل فلسطين التاريخية جزء لا يتجزأ من أرض وطننا، ولا نقبل اجتزاءها أو استبدالها.• ‏اننا نرفض بصورة تامة وقاطعة، شكلاً ومضمونًا “صفقة القرن”.• ‏ان حق عودتنا، وعودة كافة أبناء شعبنا، الى أرضنا وديارنا …

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