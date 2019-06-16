الحكيم يهنئ صحفيي العراق بعيدهم ويدعو لخطاب موضوعي هادف

2019/06/16 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم صحفيي العراق بمناسبة عيد الصحافة العراقية .وقال الحكيم في بيان ، أنه يتوسم بالصحافة الوطنية خيرا وان تكون على قدر المسؤولية وتعمل جنبا إلى جنب مع باقي مرافق السلطة الرابعة (المرئية والمسموعة) على تعميد أسس العملية السياسية وترصين بناء الدولة بخطاب موضوعي موزون هادف يشخص السلبيات ويقوم […]

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