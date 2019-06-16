المالية تعلن اعفاء شهداء وجرحى الحشد من الديون المتربتة بذمتهم

2019/06/16 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وافقت وزارة المالية، على اطفاء الديون المترتبة بذمة عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي حسب كتابها المرقم ١١٠٨ في ٢٠١٩/٦/٩.

وقال مديرعام دائرة الحشد الشعبي

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