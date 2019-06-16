خلي الشعب دايخ

2019/06/16 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي قيس الطائي هذا الي تريده الحكومة، احداث بالعراق يوم بعد يوم تتفاقم ليس لشي سواء لتشتيت فكر الشعب عن فشلها في ادارة البلد و تقديم الخدمات له، نشوف الاخبار...أكمل القراءة ←

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