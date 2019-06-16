اجازات منظمات المجتمع المدني للأحزاب وللسياسيين فقط ؟!

2019/06/16 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي عجيبة غربية عمل الحكومة العراقية وامانة مجلس الوزراء بازدواجية فريده من نوعها منح شهادة او اجازة منظمات المجتمع المدني .النشطاء والمستقلين والذين يعملون بحيادية بعيدا عن الاحزاب...أكمل القراءة ←

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