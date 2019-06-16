أسرى فلسطينيون يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام

2019/06/16 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شرع أسرى فلسطينيون في سجن “عسقلان” الصهيوني، الأحد، بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها جراء ممارسات إدارة السجن بحقهم.وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر ، إن الاضراب يأتي من أجل المطالبة بتحسين الظروف المعيشية للأسرى، وزيادة وقت “الفورة”، ووقف الاقتحامات الليلية، وإعادة ممثل […]

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