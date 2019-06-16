2019/06/16 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة نيوزيلندا ،اليوم الأحد، مصرع طيارين جراء اصطدام طائرتين خفيفتين ببعضهما وتحطمهما فوق مدينة ماسترتون.واكدت الشرطة في بيان “مصرع طيارين جراء تحطم طائرتين خفيفتين في مدينة ماسترتون”،مشيرة الى أن ” القوات تعمل مع الخدمات الخاصة في مكان الحادث”.واضافت انه “تم قطع الحركة المرورية في الطرق القريبة”، موضحة، أن “التحقيق في ملابسات الحادث سيقوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل طيارين في حادث اصطدام بنيوزلندا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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