2019/06/16 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أطلق الجيش اليوم الأحد تنويها للمواطنين بأنه سيقوم بتفجير مخلفات حربية غربي العاصمة.وقال بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه: “سيقوم الجهد الهندسي في الفرقة السادسة بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لعدد من المخلفات الحربية غربي بغداد..لذا نسترعي انتباه المواطنين حال سماع دوي الانفجار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش ينوه المواطنين بتفجير مخلفات حربية غربي العاصمة وكالة خطوة برس.

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