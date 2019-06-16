2019/06/16 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس وقع وزير المالية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، مع السفير الياباني ناوفوي هاشيموتو قرضا بقيمة مليار دولار أميركي لمدة 40 سنة تمنحه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.وقال بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “مراسيم توقيع المذكرات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة المالية وحكومة اليابان ممثلة بالسفارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليابان تمنح العراق قرضا بقيمة مليار دولار لتطوير مصفى البصرة وكالة خطوة برس.

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