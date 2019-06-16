الزراعة تعلن زيادة 300 الف طن بإنتاج الحنطة في تسع محافظات

2019/06/16 | 12:04

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الاقتصاد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الزراعة تحقيق زيادة كمية ونوعية بمحصول الحنطة المتسلم ضمن تسع محافظات تجاوزت الـ300 الف طن مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، بينما اتمت مديرية زراعة كربلاء تسويق 2000 طن من بذور المحصول للوزارة لاستخدامها كبذور للموسم الشتوي المقبل.

وافاد الناطق باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لجريدة "الصباح" الرسمية، بوجود زيادة في كمية ونوع الانتاج المحلي لمحصول الحنطة المستلم من فلاحي تسع محافظات هي ميسان واسط وكربلاء والنف وبابل والمثنى والديوانية والبصرة وذي قار تجاوز الـ300 الف طن مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي مع استمرار العملية التسويقية بمناطق البلاد الغربية والشرقية واستئناف العملية في المناطق الشمالية من البلاد.

واشار الى استمرار وزارته بشراء كميات من اصناف الحنطة الجيدة والتي يتم اعدادها كبذور للرتب العليا وسيتم توزيعها بين الفلاحين خلال الموسم الشتوي المقبل، معربا عن امله بأن يصل الانتاج المحلي لمحصول الحنطة الى حد الاكتفاء.

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