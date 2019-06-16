القانونية النيابية تدعو رئيس الوزراء الى ضمان نسبة التمثيل النسوي بما لا يقل عن 25% في مؤسسات الدولة

2019/06/16 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

دعت اللجنةالقانونية النيابية اليوم الاحد, رئيس الوزراء الى ضمان نسبة التمثيل النسوي بما لا يقل عن 25% في مؤسسات الدولة قبلانتهاء الفترة المحددة في مضمون المادة(58) من قانون الموازنة الاتحادية الخاصة بانهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة.

وقالت اللجنة في بيان تلقت "سكاي برس" نسخة منه...

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