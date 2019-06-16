رسالة كتبها معيدي شروكي سومري من الناصرية الى ساسة العراق

2019/06/16 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن النصار

كتبها معيدي وشروكي سومري من الناصريه بالبداية لا اعتذر عن اي كلمة نابية يتضمنها المنشور واقصدها بكل قوتي وصراحتي ..ولولا الفشل من العيب ومن اصدقائي لاستعملت لغة ابناء الشوارع والعاهرات ، واني احجي على كل الساسة والمسؤولين بالعراق من شماله لجنوبة ولا استثني احداً، كون من يدخل عالم السياسة...

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