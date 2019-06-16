نائب: هذا ما سيحصل إذا لم تحسم الكابينة الأسبوع المقبل

2019/06/16 | 12:06

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بغداد:سومر نيوز

شكك النائب عن ائتلاف الوطنية النائب رعد الدهلكي, الاحد, بإمكانية انجاز ملف الكابينة الوزارية خلال الاسب...

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