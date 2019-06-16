وزير العمل يستهجن الفعل المشين المتمثل بذبح الطفلة “زهراء”

2019/06/16 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استهجانها وادانتها الشديدين للفعل المشين المتمثل بذبح الطفلة (زهراء) البالغة من العمر أربع سنوات، من أهالي محافظة ديالى/ قضاء الخالص.وقال وزير العمل رئيس هيئة رعاية الطفولة الدكتور باسم عبدالزمان في بيان تلقته وكالة صدى ، نستنكر وندين ما فعله المجرمون بالطفلة البريئة (زهراء)، مضيفا لقد تابعنا بقلق ما

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